Експерт розповів про наслідки відновлення УПЦ КП для ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Для Православної церкви України, відновлення діяльності Української православної церкви Київського патріархату, нічим не загрожує, а навпаки дає можливість прискорити процес переходу до неї парафіяльних храмів УПЦ МП. Таку думку висловив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой в коментарі кореспонденту УНН.
"Для ПЦУ це нічим особливо не загрожує, тому що від неї може відколотися одна або декілька ієрархій, які є дуже токсичними. Насправді це піде ПЦУ на користь, тому що тоді процес визнання і приєднання парафій (УПЦ МП до Православної церкви України – ред.) може відбуватися набагато швидше. Оскільки наразі (цей процес –ред.) гальмується через діяльність Філарета", - сказав Горєвой у відповідь на запитання, чим загрожує відновлення Філаретом діяльності Української православної церкви Київського патріархату для ПЦУ.
Нагадаємо, Філарет скликає собор для збереження Київського патріархату, хоча статут ПЦУ такого права йому не дає.