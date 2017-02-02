Эксперт рассказал, почему украинцы все чаще выбирают электрокары

"Могу сказать, что за 2016 год количество продаж электрокаров в Украине увеличилась на 160% относительно 2015 года. То, что была отмена пошлины, не повлияло на это, потому что мы общаемся с европейскими ассоциациями и с другими странами, где развивается этот рынок, и эксперты констатируют, что во всех странах этот рынок развивается примерно такими же темпами ", - сказал А.Абдураимов.

Эксперт отметил, что если сравнивать украинские темпы развития рынка, электрокаров, например, с показателями стран ближнего зарубежья, или стран Балтии, то Украина занимает одно из лидирующих мест.

"Основной причиной такого роста рынка электрокаров является ситуация в Украине. Экономически выгоднее покупать электромобили. Многие покупают их не потому, что хотят защищать природу, а им это экономически выгодно. Если сравнивать в абсолютных цифрах затраты при использовании бензина и при использовании электромобиля, то в Украине выгоднее использовать электромобили в 8-10 раз, в России - в 5-7 раз, а в Европе - в 3-5 раз. То есть, соответственно все малые предприятия, у которых работа в основном связана с перемещением, это доставка или какое-то сервисное обслуживание на местах, то конечно же выгоднее переходить на электромобили. Поэтому я считаю, что для Украины основной момент мотивации потребителя - это экономика ", - рассказал он.

Кроме того, эксперт добавил, что есть часть людей, которые при покупке электрокаров думают об экологии, но их не более 20-25% от общего количества желающих.

Напомним, сегодня в Украине около 400 устройств для зарядки электрокаров .

Как сообщал УНН, по словам генерального директора АЗК WOG Сергея Корецкого, в 2017 году до 300 автозаправочных комплексов WOG планируется оборудовать зарядками для электрокаров .

На сегодня в сети WOG насчитывается 15 автозаправочных комплексов, которые имеют електрозарядки.

В среднем стоимость одной установки мощностью 10 кВт (один порт) составляет 1000 долл.