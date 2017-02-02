Эксперт рассказал, почему украинцы все чаще выбирают электрокары

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 13933 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 61362 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 19623 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 78349 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 140713 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 141638 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 148440 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158232 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167096 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140208 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 34273 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 32133 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 35138 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 29661 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 20672 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 22293 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 61362 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 216830 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 270719 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 471020 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 36882 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 36254 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 50345 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 72041 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 78952 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Эксперт рассказал, почему украинцы все чаще выбирают электрокары

Киев • УНН

 • 16799 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Основной причиной роста рынка электрокаров в Украине является экономическая ситуация. Об этом в комментарии УНН рассказал председатель правления Украинской Ассоциации участников рынка электромобилей, учредитель ООО "БИО Автомотив» Арсений Абдураимов.

Эксперт рассказал, почему украинцы все чаще выбирают электрокары

"Могу сказать, что за 2016 год количество продаж электрокаров в Украине увеличилась на 160% относительно 2015 года. То, что была отмена пошлины, не повлияло на это, потому что мы общаемся с европейскими ассоциациями и с другими странами, где развивается этот рынок, и эксперты констатируют, что   во всех странах этот рынок развивается примерно такими же темпами ", - сказал А.Абдураимов.

Эксперт отметил, что если сравнивать украинские темпы развития рынка, электрокаров, например, с показателями стран ближнего зарубежья, или стран Балтии, то Украина занимает одно из лидирующих мест.

"Основной причиной такого роста рынка электрокаров является ситуация в Украине. Экономически выгоднее покупать электромобили. Многие покупают их не потому, что хотят защищать природу, а им это экономически выгодно. Если сравнивать в абсолютных цифрах затраты при использовании бензина и при использовании электромобиля, то в Украине выгоднее использовать электромобили в 8-10 раз, в России - в 5-7 раз, а в Европе - в 3-5 раз. То есть, соответственно все малые предприятия, у которых работа в основном связана с перемещением, это доставка или какое-то сервисное обслуживание на местах, то конечно же выгоднее переходить на электромобили. Поэтому я считаю, что для Украины основной момент мотивации потребителя - это экономика ", - рассказал он.

Кроме того, эксперт добавил, что есть часть людей, которые при покупке электрокаров думают об экологии, но их не более 20-25% от общего количества желающих.

Напомним, сегодня в Украине около 400 устройств для зарядки электрокаров .

Как сообщал УНН, по словам генерального директора АЗК WOG Сергея Корецкого, в 2017 году до 300 автозаправочных комплексов WOG планируется оборудовать зарядками для электрокаров .

На сегодня в сети WOG насчитывается 15 автозаправочных комплексов, которые имеют електрозарядки.

В среднем стоимость одной установки мощностью 10 кВт (один порт) составляет 1000 долл.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28