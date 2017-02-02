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Експерт розповів, чому українці все частіше обирають електрокари

Київ • УНН

 • 16799 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Основною причиною росту ринку електрокарів в Україні є економічна ситуація. Про це у коментарі УНН розповів голова правління Української Асоціації учасників ринку електромобілів, засновник ТОВ "БІО Автомотів" Арсеній Абдураїмов.

Експерт розповів, чому українці все частіше обирають електрокари

"Можу сказати, що за 2016 рік кількість продажу електрокарів в Україні збільшилася на 160% відносно 2015 року. Те, що було скасування мита, не вплинуло на це, тому що ми спілкуємося із європейськими асоціаціями і з іншими країнами, де розвивається цей ринок, і експерти констатують, що в у всіх країнах цей ринок розвивається приблизно такими ж темпами", - сказав А.Абдураїмов.

Експерт зазначив, що якщо порівнювати українські темпи розвитку ринку, електрокарів, наприклад, з показниками країн ближнього зарубіжжя, чи країн Балтії, то Україна займає одне із лідируючих місць.

"Основною причиною такого росту ринку електрокарів є ситуація в Україні. Економічно вигідніше купувати електромобілі. Багато хто купує їх не тому, що хоче захищати природу, а їм це економічно вигідно. Якщо порівнювати в абсолютних цифрах затрати при використанні бензину і при використанні електромобіля, то в Україні вигідніше використовувати електромобілі у 8-10 разів, в Росії - в 5-7 разів, а в Європі - в 3-5 разів. Тобто, відповідно всі малі підприємства, у яких робота в основному пов’язана з переміщенням, це доставка чи якесь сервісне обслуговування на місцях, то звичайно ж вигідніше переходити на електромобілі. Тому я вважаю, що для України основний момент мотивації споживача - це економіка", - розповів він.

Окрім того експерт додав, що є частина людей, які при купівлі електрокарів думають про екологію, але їх не більше 20-25% від загальної кількості охочих.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні є близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів.

Як повідомляв УНН, за словами генерального директора АЗК WOG Сергія Корецького, у 2017 році до 300 автозаправних комплексів WOG планується обладнати зарядками для електрокарів.

На сьогодні в мережі WOG нараховується 15 автозаправних комплексів, які мають електрозарядки.

У середньому вартість однієї установки потужністю 10 кВт (один порт) становить 1000 дол.

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