Експерт розповів, чому українці все частіше обирають електрокари

"Можу сказати, що за 2016 рік кількість продажу електрокарів в Україні збільшилася на 160% відносно 2015 року. Те, що було скасування мита, не вплинуло на це, тому що ми спілкуємося із європейськими асоціаціями і з іншими країнами, де розвивається цей ринок, і експерти констатують, що в у всіх країнах цей ринок розвивається приблизно такими ж темпами", - сказав А.Абдураїмов.

Експерт зазначив, що якщо порівнювати українські темпи розвитку ринку, електрокарів, наприклад, з показниками країн ближнього зарубіжжя, чи країн Балтії, то Україна займає одне із лідируючих місць.

"Основною причиною такого росту ринку електрокарів є ситуація в Україні. Економічно вигідніше купувати електромобілі. Багато хто купує їх не тому, що хоче захищати природу, а їм це економічно вигідно. Якщо порівнювати в абсолютних цифрах затрати при використанні бензину і при використанні електромобіля, то в Україні вигідніше використовувати електромобілі у 8-10 разів, в Росії - в 5-7 разів, а в Європі - в 3-5 разів. Тобто, відповідно всі малі підприємства, у яких робота в основному пов’язана з переміщенням, це доставка чи якесь сервісне обслуговування на місцях, то звичайно ж вигідніше переходити на електромобілі. Тому я вважаю, що для України основний момент мотивації споживача - це економіка", - розповів він.

Окрім того експерт додав, що є частина людей, які при купівлі електрокарів думають про екологію, але їх не більше 20-25% від загальної кількості охочих.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні є близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів.

Як повідомляв УНН, за словами генерального директора АЗК WOG Сергія Корецького, у 2017 році до 300 автозаправних комплексів WOG планується обладнати зарядками для електрокарів.

На сьогодні в мережі WOG нараховується 15 автозаправних комплексів, які мають електрозарядки.

У середньому вартість однієї установки потужністю 10 кВт (один порт) становить 1000 дол.