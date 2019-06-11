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Эксперт рассказала, какие стройматериалы подорожали больше всего

Киев • УНН

 • 25686 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Больше всего среди стройматериалов с начала года подорожали кирпич и арматура. Об этом сообщила эксперт информационно аналитического портала о недвижимости 3m2 Виктория Берещак, передает УНН.

Эксперт рассказала, какие стройматериалы подорожали больше всего

"Растет стоимость строительных материалов в этом году. В частности, с января по май в среднем цены увеличились на 8-10% на отдельные группы строительных материалов, а строительно-монтажные работы выросли в цене сразу на 15%.

Больше всего подорожал кирпич и арматуры - примерно 8-10%, неподалеку от них и газоблок - рост цены до 6%", - сообщила эксперт.

В то же время Берещак не ожидает стремительного роста цен - способность покупателей все же будет корректировать цены.

"Цены на недвижимость в Киеве зависят от многих факторов, главными из которых остаются цена строительных материалов и стоимость строительно-монтажных работ. Если они растут, происходит повышение стоимости квадратного метра в новостройках. Не стоит забывать, что ценообразование в каждом проекте формируется по своим уникальным параметрам, на которые влияет локация, инфраструктура, архитектура комплекса, соседство с определенными объектами. Покупатель голосует деньгами за комфортную среду обитания, поэтому девелоперы пока конкурируют концепциями и проектами, чтобы привлечь его к своему ЖК", - написала эсперт.

Несмотря на это, Берещак советует покупателю внимательно изучать рынок, предложение и проверять, какому проекту он доверяет и где готов строить свой дом.

Как сообщал УНН, и сами застройщики также объясняют рост стоимости подорожанием строительных материалов и ростом зарплат строителей.

"Первое - стоимость стройматериалов, она растет. Или покупаешь, либо не строишь. Второе - зарплата строителям. Ее нужно держать на должном уровне, потому что работать будет некому, половина уже уехала строить Европу. Третье и последующие - земля, сети, проект и тд. Все эти факторы и влияют на повышение стоимости квадратного метра", - пояснил президент Холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

По итогам прошлого года себестоимость строительства выросла на 30%. А с начала этого - почти на 15% подорожали строительно-монтажные работы.

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