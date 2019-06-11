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Експерт розповіла, які будматеріали подорожчали найбільше

Київ • УНН

 • 25686 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Найбільше серед будматеріалів з початку року подорожчали цегла та арматура. Про це повідомила експерт інформаційно аналітичного порталу про нерухомість 3m2 Вікторія Берещак, передає УНН.

Експерт розповіла, які будматеріали подорожчали найбільше

“Зростає вартість будівельних матеріалів і цього року. Зокрема, з січня до травня у середньому ціни збільшились на 8-10% на окремі групи будівельних матеріалів, а будівельно-монтажні роботи зросли в ціні одразу на 15%.

Найбільше подорожчала цегла і арматури — приблизно 8-10%, неподалік від них і газоблок — зростання ціни до 6%”, — повідомила експерт.

Водночас Берещак не очікує стрімкого зростання цін — спроможність покупців все ж коригуватиме ціни.

“Ціни на нерухомість в Києві залежать від багатьох факторів, головними з яких лишаються ціна будівельних матеріалів і вартість будівельно-монтажних робіт. Якщо вони зростають, відбувається підвищення вартості квадратного метра в новобудовах. Не варто забувати, що ціноутворення в кожному проекті формується за своїми унікальними параметрами, на які впливає локація, інфраструктура, архітектура комплексу, сусідство з певними об’єктами. Покупець голосує грошима за комфортне середовище існування, тож девелопери наразі конкурують концепціями і проектами, щоб привабити його до свого ЖК”, — написала есперт.

Зважаючи на це, Берещак радить покупцю уважно вивчати ринок, пропозицію і перевіряти, якому проекту він довіряє і де готовий будувати свій дім.

Як повідомляв УНН, і самі забудовники також пояснюють зростання вартості здорожчанням будівельних матеріалів та зростанням зарплат будівельників.

“Перше — вартість будматеріалів, вона росте. Або купуєш, або не будуєш. Друге — зарплата будівельникам. Її потрібно тримати на відповідному рівні, тому що працювати буде нікому, половина вже поїхала будувати Європу. Третє і наступні — земля, мережі, проект і тд. Всі ці фактори і впливають на підвищення вартості квадратного метра”, — пояснив президент Холдингової компанії “Київміськбуд” Ігор Кушнір.

За підсумками минулого року собівартість будівництва зросла на 30%. А з початку цього — майже на 15% подорожчали будівельно-монтажні роботи.

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