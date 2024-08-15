Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

С начала полномасштабной войны ситуация с кадрами в агросекторе значительно усложнилась, что уже третий год влияет на эффективность работы аграрного сектора. Особенно остро эта проблема ощущается во время посевных и уборочных кампаний, когда сельхозпредприятия сталкиваются с нехваткой водителей крупногабаритной техники, агрономов и операторов комбайнов. Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Марчук Денис в комментарии журналисту УНН.

Ситуация с кадрами тяжелая начиная с 2022 года, ведь водители широко габаритной техники стали очень нужными на войне. С кадровым голодом мы боремся уже 3 год войны, в основном это остро ощущается во время посевных и уборочных кампаний, потому что в эти моменты очень не хватает агрономов, операторов комбайнов - говорит Марчук.

Он рассказывает, что не хватает рук и на молочно-товарных фермах, где остро ощущается дефицит дояров.

Это очень отражается на работе предприятий. Собственно, некоторые компании выходят из ситуации и привлекают к работе ВПЛ или людей пенсионного возраста. Людей ищут просто по всей стране. Уже нет регионального сосредоточения на работниках, компании в поисках работников из любых регионов, чтобы они работали - отмечает Марчук.

По его словам, на данный момент самый большой дефицит в водителях, ведь продолжается уборочная кампания и зерно нужно вывозить.

Кое-где, из-за задержки в вывозе зерна с поля, вызвала негативные факторы, когда в июльскую жару нужно было забирать зерно, чтобы оно элементарно не сгорело - добавил он.

Марчук говорит, что из-за жаркой погоды объем кукурузы и подсолнечника может уменьшиться и это отразится на экспортных показателях.

"Относительно зерновых групп, у нас не плохой урожай, он меньше прошлогоднего, но разница не значительная. Мы собрали более 30 млн тонн ранних зерновых, из которых доля пшеницы - 21 млн тонн", - добавил Марчук.

Согласно данным Службы занятости по состоянию на 1 января 2024 года, количество работников, занятых в сельском хозяйстве, меньше по сравнению со сферами торговли, ремонта и транспорта.

Общая численность работающих в сельском хозяйстве составляет 2,7 миллиона человек. Больше всего вакансий в этом секторе предлагается для работников по уходу за животными, обслуживания сельскохозяйственных производств и работников фермерских хозяйств. Также наблюдается значительный спрос на водителей, трактористов и погрузчиков.

Также по результатам опроса Минэкономики работодателей относительно рынка труда в Украине и положения предприятий, опрошенные сельскохозяйственные предприятия указывают мобилизацию как основную причину нехватки работников. Опрос показал, что 31% работодателей, пытались решить проблему дефицита кадров через повышение заработной платы.

Напомним

Народный депутат и член комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук заявил, что из-за непризнания малых и средних хозяйств критически важными для экономики и мобилизации, ситуация с рабочими местами в агросфере критическая.