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Наибольший рост благосостояния украинцев произошел в начале 2000-х - эксперт

Наибольший рост благосостояния украинцев произошел в начале 2000-х - эксперт

Киев  •  УНН

 • 8923 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Период начала 2000-х считается годами наибольшего роста благосостояния украинцев. Об этом сообщил председатель председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Лучшими годами для украинцев с точки зрения роста их заработной платы за последние 20 лет были 2001, 2004, 2007 и 2017. Именно в эти годы, как номинальная, так и реальная средняя заработная плата в стране росла быстрее. В далеком уже 2001 году рост номинальной зарплаты составил 35%, в 2004 году - 36%, 2007 - 33% и в 2017 - до 37% ", - написал Дорошенко.

По наблюдениям ученых именно страны, где периоды роста является длинным, а падение коротким и несущественным, и являются странами с развитой экономикой и стабильной демократией.

"Это Украина ощутила на себе в течение короткого времени - с 2000 по 2007 год, когда средняя зп росла от 20% до 36% каждый год", - отметил эксперт.

Дорошенко отметил, что достаточно показателен 2007 год, когда рост на 33% произошел при абсолютно стабильной гривне - 5,05 на 1 января и 31 декабря.

"За последние двадцать лет почти половину времени номинальная средняя зарплата по данным статистки росла от 20 до 30%. И только три года ее повышение составило менее 10%. Это был 2009, 2013 и 2014 годы, когда показатель вырос на 5%, 7% и 7% соответственно", - добавил Дорошенко.

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Председатель Ассоциации отметил, что привел относительно средней зарплаты данные Госстата, а не Пенсионного фонда.

"Если сравнивать между собой не абсолютные цифры зарплаты, а ее рост, то они за периоды в несколько лет почти не отличаются между собой. Хотя иногда существенная разница, до 20%, существует в отдельные годы. Поскольку удельный вес факторов, влияющих на экономические показатели страны, являются внешними, то точный прогноз невозможен", - добавил он.

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Эксперт предположил, что в ближайшие три года темпы роста номинальной зарплаты, без учета курса гривны и инфляции, будут около 20%. А на следующий, 2020 год, повышение может превысить и 30%.

"Если инфляция будет продолжать снижаться, а гривня будет стабильной, то это может вернуть маленькую, но часть украинцев, которые выехали на заработок за границу", - резюмировал Дорошенко.

Как сообщал УНН, более 40% украинцев экономят на еде, а более половины - на одежде.

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