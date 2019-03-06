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Найбільше зростання добробуту українців відбулось на початку 2000-х - експерт

Найбільше зростання добробуту українців відбулось на початку 2000-х - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Період початку 2000-х вважається роками найбільшого зростання добробуту українців. Про це повідомив голова голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Найкращими роками для українців із точку зору зростання їх заробітної плати за останні 20 років були 2001, 2004, 2007 та 2017. Саме в ці роки, як номінальна, так і реальна середня заробітна плата в країні зростала найшвидше. У далекому вже 2001 році зростання номінальної зарплати склало 35%, у 2004 році – 36%, 2007 – 33% і в 2017 – аж 37%", - написав Дорошенко.

За спостереженнями вчених саме країни, де періоди зростання є найдовшими, а падіння коротке та не суттєве, і є країнами з розвинутою економікою та стабільною демократією.

"Це Україна відчула на собі протягом короткого часу – із 2000 по 2007 рік, коли середня зп зростала від 20% до 36% кожного року", - відмітив експерт.

Дорошенко зазначив, що досить показовим є 2007 рік, коли зростання на 33% відбулось при абсолютно стабільній гривні – 5,05 на 1 січня та 31 грудня.

"За останні двадцять років майже половину часу номінальна середня зарплата за даними статистки зростала від 20 до 30%. І лише три роки її підвищення становило менше 10%. Це був 2009, 2013 та 2014 роки, коли показник зріс на 5%, 7% і 7% відповідно", - додав Дорошенко.

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Голова Асоціації зазначив, що навів щодо середньої зарплати дані Держстату, а не Пенсійного фонду.

"Якщо порівнювати між собою не абсолютні цифри зарплати, а її зростання, то вони за періоди в декілька років майже не відрізняються між собою. Хоча іноді суттєва різниця, до 20%, існує в окремі роки. Оскільки питома вага факторів, які впливають на економічні показники країни, є зовнішніми, то точний прогноз неможливий", - додав він.

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Експерт припустив, що у найближчі три роки темпи зростання номінальної зарплати, без врахування курсу гривні та інфляції, будуть біля 20%. А наступного, 2020 року, підвищення може перевищити й 30%.

"Якщо інфляція буде продовжувати знижуватись, а гривня буде стабільною, то це може повернути маленьку, але частину українців, які виїхали на заробіток за кордон", - резюмував Дорошенко.

Як повідомляв УНН, понад 40% українців економлять на їжі, а понад половина – на одязі.

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