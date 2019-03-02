Названо топ-3 регіони України з найвищими зарплатами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. У січні найвищі зарплати в Україні отримували працівники у Києві, на Донеччині та Дніпропетровщині. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

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Найвищий рівень середньої зарплати зафіксований у Києві - 13 тис. 721 грн. Далі йде Донецька та Дніпропетровська область - 10 тис. 45 грн та 9 тис. 654 грн відповідно.

Найнижчий рівень середньої зарплати зафіксовано у Чернівецькій області - 6 тис. 958 грн, Херсонській - 7 тис. 139 грн і Чернігівській області - 7 тис. 184 грн.

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За місяць (січень 2019-го до грудня 2018-го) розмір середньої заробітної плати в Україні зменшився на 12,8%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв УНН, зарплата у 2018 році зростала вдвічі швидше за споживчі ціни.

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