Названо топ-3 регіони України з найвищими зарплатами

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Найвищий рівень середньої зарплати зафіксований у Києві - 13 тис. 721 грн. Далі йде Донецька та Дніпропетровська область - 10 тис. 45 грн та 9 тис. 654 грн відповідно.

Найнижчий рівень середньої зарплати зафіксовано у Чернівецькій області - 6 тис. 958 грн, Херсонській - 7 тис. 139 грн і Чернігівській області - 7 тис. 184 грн.

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За місяць (січень 2019-го до грудня 2018-го) розмір середньої заробітної плати в Україні зменшився на 12,8%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв УНН, зарплата у 2018 році зростала вдвічі швидше за споживчі ціни.