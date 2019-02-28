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Середня номінальна заробітна плата у січні склала 9223 грн

Середня номінальна заробітна плата у січні склала 9223 грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Середня номінальна заробітна плата у січні 2019 року штатного працівника підприємств, установ та організацій у січні 2019р. становила 9223 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн). Про це УНН повідомили у Держстаті. 

Порівняно із груднем 2018р. темп зміни середньої номінальної заробітної плати становив 87,2%. Зменшення нарахувань у січні до попереднього місяця відбувається щороку і зумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат: винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо.

Темп зміни середньої номінальної заробітної плати порівняно із січнем 2018р. становив 119,6%.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2019р. порівняно із груднем 2018р. становив 86,4%, а відносно січня 2018р. – 109,5%.

Раніше в уряді заявили, що мінімальна зарплата в Україні має зрости вдвічі — зі 150 до 300 доларів.

Українські Національні Новини

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