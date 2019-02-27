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В уряді розповіли, як має зрости мінімальна зарплата

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Мінімальна зарплата в Україні має зрости вдвічі — зі 150 до 300 доларів. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Я кажу про те, що ми її підвищили втричі, але наше завдання — підвищити її ще в два рази, щоб мінімальна зарплата була в країні 300 доларів”, — зазначив прем’єр.

За його словами, з приходом нинішнього Кабміну середня заробітна плата в країні була на рівні 53 доларів, тоді як сьогодні вона становить вже 150 доларів.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні за останні три роки зросла втричі — у доларовому еквіваленті з близько 50 доларів у 2016 році до 150 доларів у 2019 році.

Середня зарплата в Україні перевищила 10 тис. грн.

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