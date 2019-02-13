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Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман

Середня зарплата перевищила 10 тисяч грн - Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Середня зарплата в Україні перевищила 10 тис. грн - про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"По року (2018 р. – ред.) ми маємо середню заробітну плату 8800 грн, що на 20,8% більше. Але по грудню середня зарплата в країні становить уже 10573 грн. За такі гроші вже можна знайти в Україні роботу – саме такі гроші роботодавці вже готові платити", - зазначив прем’єр.

При цьому він додав, що за три роки роботи уряду йому вдалось втричі збільшити розмір мінімальної зарплати в країні в доларовому еквіваленті.

Нагадаємо, середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника за минулий рік зросла на 24,8% порівняно з 2017 роком, тоді як споживчі ціни – на 10,9%.

Українські Національні Новини

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