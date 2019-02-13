Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - Гройсман

"По году (2018 г. - ред.) Мы имеем среднюю заработную плату 8800 грн, что на 20,8% больше. Но по декабрю средняя зарплата в стране составляет уже 10573 грн. За такие деньги уже можно найти в Украине работу - именно такие деньги работодатели уже готовы платить", - отметил премьер.

При этом он добавил, что за три года работы правительства ему удалось втрое увеличить размер минимальной зарплаты в стране в долларовом эквиваленте.

Напомним, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника за прошлый год выросла на 24,8% по сравнению с 2017 годом, тогда как потребительские цены - на 10,9%.