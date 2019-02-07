Зарплата у 2018 році зростала вдвічі швидше за споживчі ціни

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника за минулий рік зросла на 24,8% порівняно з 2017 роком, тоді як споживчі ціни – на 10,9%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу статистики України.