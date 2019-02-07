Зарплата у 2018 році зростала вдвічі швидше за споживчі ціни

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника за минулий рік зросла на 24,8% порівняно з 2017 роком, тоді як споживчі ціни – на 10,9%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу статистики України.

Згідно з оприлюдненими даними, середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника за минулий рік становила 8 865 грн, що на 24,8% більше, ніж у 2017 році. Споживчі ціни за цей період зросли на 10,9%.

За даними Держстатистики, за 2017 рік середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника в Україні зросла на 37,1% в порівнянні з 2016 роком, а споживчі ціни – на 14,4%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, як повідомили в уряді, показник середньої зарплати у 2019 році в Україні заплановано на рівні 10,5 тис. грн.

Також нагадаємо, в уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового рівня у рік виборів.

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