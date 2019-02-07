В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового рівня у рік виборів

"Є всі підстави говорити про те, що середня зарплата в доларовому еквіваленті досягне рівня докризового періоду вже в цьому році", - цитує Розенка прес-служба.

Так, за його словами, Світовий банк і МВФ прогнозували, що відновлення розміру зарплат в доларовому еквіваленті в Україні можливе лише в 2021 році.

Водночас, на переконання Розенка, є всі підстави говорити про те, що вже у 2019-му Україна буде мати середню зарплату на рівні докризового періоду.

Як повідомляв УНН, за даними Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів, середньомісячна зарплата працівників (брутто) цього року становитиме 10 129 грн.

Опублікований Нацбанком курс долара станом на 7 лютого 2019 року становить 26,96 гривні за долар, тобто в доларовому еквіваленті прогнозована середня зарплатня на 2019 рік, станом на сьогодні, становить близько 376,5 долара.

Для порівняння, середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за 2013 рік становила в Україні 3 265 грн.

У період з 1 січня по 29 листопада 2013 року, за даними НБУ, курс долара становив 7,99 гривні за долар, тож середня зарплата становила приблизно 413,2 долара.

Додамо, 2019-й в Україні буде роком виборів. Так, вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року, восени - парламентські вибори.