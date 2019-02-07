В правительстве верят, что зарплата может достигнуть докризисного уровня в год выборов

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. На сегодня существуют все основания утверждать, что уже в 2019 году граждане Украины будут иметь среднюю зарплату на уровне докризисного периода. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы вице-премьера.

"Есть все основания говорить о том, что средняя зарплата в долларовом эквиваленте достигнет уровня докризисного периода уже в этом году", - цитирует Розенко пресс-служба.

Так, по его словам, Всемирный банк и МВФ прогнозировали, что восстановление размера зарплат в долларовом эквиваленте в Украине возможно только в 2021 году.

В то же время, по мнению Розенко, есть все основания говорить о том, что уже в 2019-м Украина будет иметь среднюю зарплату на уровне докризисного периода.

Как сообщал УНН, по данным Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов, среднемесячная зарплата работников (брутто) в этом году составит 10 129 грн.

Опубликованный Нацбанком курс доллара по состоянию на 7 февраля 2019 года составляет 26,96 гривны за доллар, то есть в долларовом эквиваленте прогнозируемая средняя зарплата на 2019 год, на сегодня, составляет около 376,5 доллара.

Для сравнения, среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника за 2013 год составила в Украине 3 265 грн.

В период с 1 января по 29 ноября 2013 года, по данным НБУ, курс доллара составил 7,99 гривен за доллар, поэтому средняя зарплата составляла примерно 413,2 доллара.

Добавим, 2019-й в Украине будет годом выборов. Так, выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года, осенью - парламентские выборы.

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