В правительстве верят, что зарплата может достигнуть докризисного уровня в год выборов

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На сегодня существуют все основания утверждать, что уже в 2019 году граждане Украины будут иметь среднюю зарплату на уровне докризисного периода. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы вице-премьера.