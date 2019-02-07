Зарплата в 2018 году росла вдвое быстрее потребительские цены
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Cреднемесячная номинальная заработная плата одного работника за прошлый год выросла на 24,8% по сравнению с 2017 годом, тогда как потребительские цены - на 10,9%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
Согласно обнародованным данным, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника за прошлый год составила 8 865 грн, что на 24,8% больше, чем в 2017 году. Потребительские цены за этот период выросли на 10,9%.
По данным Госстатистики, за 2017-й среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Украине выросла на 37,1% по сравнению с 2016 годом, а потребительские цены - на 14,4%.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, как сообщили в правительстве, показатель средней зарплаты в 2019 году в Украине запланирован на уровне 10,5 тыс. грн.
Также напомним, в правительстве верят, что зарплата может достигнуть докризисного уровня в год выборов.