Гройсман похвалився, що мінімалка в Україні уже еквівалентна 150 доларам

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Мінімальна зарплата в Україні за останні три роки зросла втричі – у доларовому еквіваленті з близько 50 доларів у 2016 році до 150 доларів у 2019 році. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.

“... мінімальна зарплата була близько 50 доларів, а тепер 150 доларів. Зростання — втричі”, — сказав Володимир Гройсман.

Таку ж динаміку демонструє і середня заробітна плата. Зараз у доларовому еквіваленті вона перевищує 380 доларів, хоча ще три роки тому була вдвічі меншою.

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“Я розумію, це теж небагато, але ми йдемо вперед, а не назад...", - додав прем'єр.

Нагадаємо, середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника за минулий рік зросла на 24,8% порівняно з 2017 роком, тоді як споживчі ціни – на 10,9%.

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