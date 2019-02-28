Средняя номинальная заработная плата в январе составила 9223 грн

По сравнению с декабрем 2018 г. темп изменения средней номинальной заработной платы составил 87,2%. Уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и тому подобное.



Темп изменения средней номинальной заработной платы по сравнению с январем 2018 г. составил 119,6%.



Индекс реальной заработной платы в январе 2019 г. по сравнению с декабрем 2018р. составил 86,4%, а относительно января 2018 г. - 109,5%.



Ранее в правительстве заявили, что минимальная зарплата в Украине должна вырасти вдвое - с 150 до 300 долларов.