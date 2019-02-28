Средняя номинальная заработная плата в январе составила 9223 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Средняя номинальная заработная плата в январе 2019 года штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе 2019 г. составляла 9223 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн). Об этом сообщили УНН в Госстате.
По сравнению с декабрем 2018 г. темп изменения средней номинальной заработной платы составил 87,2%. Уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и тому подобное.
Темп изменения средней номинальной заработной платы по сравнению с январем 2018 г. составил 119,6%.
Индекс реальной заработной платы в январе 2019 г. по сравнению с декабрем 2018р. составил 86,4%, а относительно января 2018 г. - 109,5%.
Ранее в правительстве заявили, что минимальная зарплата в Украине должна вырасти вдвое - с 150 до 300 долларов.