Средняя номинальная заработная плата в январе составила 9223 грн

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 19648 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42106 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120045 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122819 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124402 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122499 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154692 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117335 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141279 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Средняя номинальная заработная плата в январе составила 9223 грн

Средняя номинальная заработная плата в январе составила 9223 грн

Киев  •  УНН

 • 12081 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Средняя номинальная заработная плата в январе 2019 года штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе 2019 г. составляла 9223 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн). Об этом сообщили УНН в Госстате.

По сравнению с декабрем 2018 г. темп изменения средней номинальной заработной платы составил 87,2%. Уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и тому подобное.

Темп изменения средней номинальной заработной платы по сравнению с январем 2018 г. составил 119,6%.

Индекс реальной заработной платы в январе 2019 г. по сравнению с декабрем 2018р. составил 86,4%, а относительно января 2018 г. - 109,5%.

Ранее в правительстве заявили, что минимальная зарплата в Украине должна вырасти вдвое - с 150 до 300 долларов.

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