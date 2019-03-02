Названы топ-3 региона Украины с самыми высокими зарплатами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В январе самые высокие зарплаты в Украине получали работники в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
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Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве - 13 тыс. 721 грн. Далее идет Донецкая и Днепропетровская область - 10 тыс. 45 грн и 9 тыс. 654 грн соответственно.
Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Черновицкой области - 6 тыс. 958 грн, Херсонской - 7 тыс. 139 грн и Черниговской области - 7 тыс. 184 грн.
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За месяц (январь 2019-го до декабря 2018 года) размер средней заработной платы в Украине уменьшился на 12,8%.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНН, зарплата в 2018 году росла вдвое быстрее потребительских цен.