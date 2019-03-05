Роботодавців змусили погасити 95 млн грн боргів із зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. За два місяці поточного року органами державної виконавчої служби стягнуто з недобросовісних роботодавців 95 млн гривень. Це на 30 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.
"Міністерство юстиції у квітні минулого року запустило цілу кампанію зі стягнення заборгованості по заробітній платі і отримало вражаючі результати. Понад 460 млн грн стягнуто з недобросовісних роботодавців у 2018 році, а за перші два місяці 2019 року стягнуто вже 95 млн грн. Це на 30 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року", - зауважила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, вказавши, що заборгованість повністю погашена стосовно 13 273 працівників.
За її словами, цього року підприємства з великою заборгованістю по заробітній платі продовжують гасити мільйонні борги перед своїми працівниками.
Заступник міністра також повідомила, що на даний момент до ТОП-3 боржників належать ПАТ "Футбольний клуб "Металіст" із сумою заборгованості понад 117 млн грн, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство із заборгованістю 74,6 млн грн, та ПрАТ "Азовзагальмаш" із заборгованістю у 25,3 млн грн.
Раніше УНН повідомляв, що працівникам Луганщини і Донеччини заборгували мільярд гривень зарплати.