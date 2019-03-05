Роботодавців змусили погасити 95 млн грн боргів із зарплат

КИЇВ. 5 березня. УНН. За два місяці поточного року органами державної виконавчої служби стягнуто з недобросовісних роботодавців 95 млн гривень. Це на 30 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.