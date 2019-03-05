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Работодателей заставили погасить 95 млн грн долгов по зарплатам

Работодателей заставили погасить 95 млн грн долгов по зарплатам

Киев  •  УНН

 • 8046 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. За два месяца текущего года органами государственной исполнительной службы взыскано с недобросовестных работодателей 95 млн гривен. Это на 30 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

"Министерство юстиции в апреле прошлого года запустило целую кампанию по взысканию задолженности по заработной плате и получило впечатляющие результаты. Более 460 млн грн взыскано с недобросовестных работодателей в 2018 году, а за первые два месяца 2019-го взыскано уже 95 млн грн. Это на 30 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметила замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, указав, что задолженность полностью погашена в отношении 13 273 работников.

По ее словам, в этом году предприятия с большой задолженностью по заработной плате продолжают гасить миллионные долги перед своими работниками.

Замминистра также сообщила, что на данный момент в ТОП-3 должников входят ПАО "Футбольный клуб "Металлист" с суммой задолженности более 117 млн грн, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с задолженностью 74,6 млн грн, и ЧАО "Азовобщемаш" с задолженностью в 25,3 млн грн.

Ранее УНН сообщал, что работникам Луганской и Донецкой областей задолжали миллиард гривен зарплаты.

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