Работодателей заставили погасить 95 млн грн долгов по зарплатам

"Министерство юстиции в апреле прошлого года запустило целую кампанию по взысканию задолженности по заработной плате и получило впечатляющие результаты. Более 460 млн грн взыскано с недобросовестных работодателей в 2018 году, а за первые два месяца 2019-го взыскано уже 95 млн грн. Это на 30 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметила замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, указав, что задолженность полностью погашена в отношении 13 273 работников.

По ее словам, в этом году предприятия с большой задолженностью по заработной плате продолжают гасить миллионные долги перед своими работниками.

Замминистра также сообщила, что на данный момент в ТОП-3 должников входят ПАО "Футбольный клуб "Металлист" с суммой задолженности более 117 млн грн, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с задолженностью 74,6 млн грн, и ЧАО "Азовобщемаш" с задолженностью в 25,3 млн грн.

Ранее УНН сообщал, что работникам Луганской и Донецкой областей задолжали миллиард гривен зарплаты.