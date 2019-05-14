Эксперт пояснил, чем жилье на первичном рынке привлекает инвесторов

“Первичный рынок достаточно привлекателен для покупателя. Более привлекателен, чем вторичный. Все дело в инфраструктуре, в новых коммуникациях, ведь в старом доме вы у себя в квартире можете поменять трубы, а сосед пенсионер сверху — не поменяет, и ваш ремонт в таком случае не спасет вас от возможных неприятностей.

Старый дом — это постоянные аварии, отключение воды, света. Это дискомфорт, а смысл платить деньги за это”, — считает эксперт.

Ярема отметил, что к новым домам прокладываются новые коммуникации, а это удобнее и безопаснее.

“Это инвестиция на долгосрочную перспективу”, — считает эксперт.

Он также рассказал, что сегодня высоким спросом пользуется рассрочка от застройщика.

Как сообщал УНН, на данный момент три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые сегодня предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.

В частности крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предлагает рассрочку с первым взносом от 30 до 50%. Остальную сумму расписывают на выплату равными частями до ввода дома в эксплуатацию. Но следует помнить, что сумма остатка не фиксируется, если в течение строительства будет расти стоимость “квадрата”, то увеличится и выплата по рассрочке.

В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, “Киевгорстрой” предлагает на выбор программы с разными банками. Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру — в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.