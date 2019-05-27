Эксперт сравнил схемы "Энергосети" и "Роттердам+"

В качестве ярких примеров "энергетической" коррупции он привел схемы заработка компании "Энергосеть" и выгодоприобретателей формулы "Роттердам+".

"Например. Формула "Роттердам+". Там схема очень проста. Для рынка установлена намного больше цена, чем закупочная цена на уголь. Это позволяет серьезно зарабатывать. Схема простая и не сложная. Тезисы о том, что "Роттердам+" - это европейская цена на уголь, это интеграция в европейские рынки - дают возможность защищаться. и там очень трудно доказывать, что вообще были злоупотребления. То, что эта формула не правильная и наносит вред, всем понятно, но доказать очень трудно.

А вот в случае с компанией "Энергосеть" (возглавлял экс-нардеп Дмитрий Крючков) и ее договорами с "Запорижжяенерго": схема, наоборот, сложная. Но доказать здесь злоупотребления гораздо легче. И правоохранители именно сейчас пытаются это сделать", - рассказал эксперт.

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В целом, по его словам, облэнерго и облгазы - это клубки коррупции в энергетике.

"Это конторы, где формируется региональный баланс газа и электроэнергии, соответственно. В облэнерго крутятся миллиарды гривен, и логично, что злоупотребления на энергетическом рынке приходится именно на облэнерго и касательные компании.

Украинские облэнерго - центры злоупотреблений. Налаживание прозрачной работы в облэнерго и касательных предприятиях - это ключевая задача в борьбе с коррупцией в энергетической сфере", - резюмировал он.

Напомним, с 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике. Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "энергосети", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

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По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

По словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосеть" "препятствует глава САП Назар Холодницкий".

"В этих делах есть много проступок, скажем так, со стороны Холодницкого. Во-первых, он, например, проводил поверхностный допрос Суркисов, после чего останавливал досудебное расследование. При чем, проводил этот допрос без привлечения детективов НАБУ, хотя именно НАБУ ведет это дело. Он (Холодницкий - ред.) допрашивал Суркисов, будучи вице-президентом ФФУ, где Игорь Суркис является почетным председателем. Во-вторых, прокурорами Холодницкого с августа прошлого года не соглашаются проекты сообщений о подозрении в отношении должностных лиц "Черкассыоблэнерго", и вместо этого их направ ляют в полицию. То есть дело футболят", - отметил Лещенко.