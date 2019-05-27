Експерт порівняв схеми "Енергомережі" та "Роттердам+"

У якості яскравих прикладів "енергетичної" корупції він навів схеми заробітку компанії "Енергомережі" та вигодонабувачів формули "Роттердам+".

"Наприклад. Формула "Роттердам+". Там схема дуже проста. Для ринку встановлена набагато більша ціна, ніж закупівельна ціна на вугілля. Це дозволяє серйозно заробляти. Схема проста і не складна. Тези про те, що "Роттердам +" - це європейська ціна на вугілля, це інтеграція до європейських ринків - дають можливість захищатися. І там дуже важко доводити, що взагалі були зловживання. Те, що ця формула не правильна і завдає шкоди, всім зрозуміло, але довести дуже важко.

А ось у випадку з компанією "Енергомережа" (очолював екс-нардеп Дмитро Крючков) та її договорами з "Запоріжжяенерго": схема, навпаки, складна. Але довести тут зловживання набагато легше. І правоохоронці саме зараз намагаються це зробити", - розповів експерт.

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Загалом, за його словами, обленерго та облгази — це клубки корупції в енергетиці.

"Це контори, де формується регіональний баланс газу та електроенергії, відповідно. В обленерго крутяться мільярди гривень, і логічно, що зловживання на енергетичному ринку припадає саме на обленерго і дотичні компанії.

Українські обленерго — центри зловживань. Налагодження прозорої роботи в обленерго та дотичних підприємствах — це ключове завдання у боротьбі із корупцією в енергетичній сфері", - резюмував він.

Нагадаємо, з 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці. Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова у привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" в розмірі понад 300 млн грн.

Але мова йде не тільки про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережі", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

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За даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенко, Суркісами й іншими особами.

За словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі "Енергомережі" "перешкоджає глава САП Назар Холодницький".

"У цих справах є багато проступок, скажімо так, з боку Холодницького. По-перше, він, наприклад, проводив поверхневий допит Суркісів, після чого зупиняв досудове розслідування. При чому, проводив цей допит без залучення детективів НАБУ, хоча саме НАБУ веде цю справу. Він (Холодницький — ред.) допитував Суркісів, будучи віце-президентом ФФУ, де Ігор Суркіс є почесним головою. По-друге, прокурорами Холодницького з серпня минулого року не погоджуються проекти повідомлень про підозру щодо посадових осіб "Черкасиобленерго", і замість цього їх направляють в поліцію. Тобто справу футболять", — зазначив Лещенко.