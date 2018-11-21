Эксперт посоветовал, как действовать при начислении ошибочных сумм за коммуналку

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. В случае начисления ошибочных сумм в платежках за услуги жилищно-коммунального хозяйства, потребителю не стоит платить всю сумму, а дождаться корректного счета или оплатить только за фактически потребленные объемы энергоносителей. Такое мнение высказал председатель Общественного комитета защиты прав граждан Николай Козырев в комментарии корреспонденту УНН.

"Если эти ошибки в сторону завышения суммы платежа, и компания требует платить больше, спешить платить не надо. Во всяком случае надо платить сомнительную сумму, поскольку убытки понесет потребитель, а не эта компания. Сначала надо выяснить, насколько это законно. Надеяться на то, что они потом перечислят все, как обещают, бесполезно, поскольку мы знаем, какое отношение к потребителям коммунальных услуг, особенно со стороны компаний-монополистов", - отметил эксперт.

По его словам, пользователь может либо оплатить ту сумму, которую он, по его подсчетам, действительно должен платить за потребленные услуги, или же дождаться, когда компания, предоставляющих услуги сделает перерасчет и выставит корректный счет. Причем, по мнению юриста, не следует бояться начисления "долга", так как по не внесения разового платежа не влечет за собой штрафных санкций.

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При этом он добавил, что если же ошибка носит системный характер, то можно обратиться с "платежкой" к юристу - в частности, в Киеве есть много правозащитных организаций, которые могут оказать профессиональную бесплатную юридическую помощь. Также можно воспользоваться помощью юриста службы по оказанию первой правовой помощи управления.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство будет жестко наказывать за завышенные счета в платежках за жилищно-коммунальные услуги.

По словам директора Департамента социальной политики КГГА Юрия Крикунова, гражданам, за октябрь, которые оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, будет произведен перерасчет с учетом суммы субсидии. Ошибки в платежках киевлян на оплату коммунальных услуг возникли из-за некорректной работы программного обеспечения "Жилищные субсидии" и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения жилищной субсидии. В частности в платежках, полученных в ноябре, не появится размера назначенной субсидии.

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При этом в КГГА уверяют: потребителям не стоит беспокоиться. После устранения указанного недостатка в квитанциях субсидиантов будет отражена сумма назначенной субсидии за два месяца: октябрь и ноябрь. Таким образом будет осуществлен перерасчет с учетом суммы субсидии.

9 ноября сообщал УНН, что из-за задержки с получением информации по оплате услуг по квитанциям "Киевводоканала" в отделениях "Ощадбанка" в октябре часть своевременно не была учтена, поэтому в квитанциях может быть ошибочно указано долг за прошлый месяц.

Как сообщал УНН, Кабинет министров 19 октября одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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