Киян попередили, що їм можуть прийти платіжки за воду з "боргами"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Через затримку з отриманням інформації щодо оплати послуг за квитанціями “Київводоканалу” у відділеннях “Ощадбанку” у жовтні частина коштів своєчасно не була врахована, тому у квитанціях може бути помилково вказано борг за минулий місяць. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
“Київводоканал” зазначив, що зазначену помилку буде виправлено в автоматичному режимі, а сплачені кошти врахують, і вже у грудні мешканці отримають квитанції із вірними нарахуваннями — без “боргу”.
Оплату послуг за такими квитанціями “Київводоканал” потрібно здійснювати без урахування “помилкового боргу”.