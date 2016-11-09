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15 марта, 19:03 • 112364 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158511 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133014 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125891 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110083 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104112 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100524 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131336 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130450 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127699 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киевлян предупредили, что им могут прийти платежки за воду с "долгами"

Киевлян предупредили, что им могут прийти платежки за воду с "долгами"

Киев • УНН

 • 13332 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Из-за задержки с получением информации по оплате услуг по квитанциям "Киевводоканала" в отделениях "Ощадбанка" в октябре часть своевременно не была учтена, поэтому в квитанциях может быть ошибочно указано долг за прошлый месяц. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

 

 

"Киевводоканал" отметил, что указанная ошибка будет исправлена ​​в автоматическом режиме, а уплаченные средства учтут, и уже в декабре жители получат квитанции с верными начислениями - без "долга".

Оплату услуг по таким квитанциям "Киевводоканал" нужно осуществлять без учета "ложного долга".

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