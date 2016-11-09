Киевлян предупредили, что им могут прийти платежки за воду с "долгами"

"Киевводоканал" отметил, что указанная ошибка будет исправлена ​​в автоматическом режиме, а уплаченные средства учтут, и уже в декабре жители получат квитанции с верными начислениями - без "долга".

Оплату услуг по таким квитанциям "Киевводоканал" нужно осуществлять без учета "ложного долга".