Киевлян предупредили, что им могут прийти платежки за воду с "долгами"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Из-за задержки с получением информации по оплате услуг по квитанциям "Киевводоканала" в отделениях "Ощадбанка" в октябре часть своевременно не была учтена, поэтому в квитанциях может быть ошибочно указано долг за прошлый месяц. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"Киевводоканал" отметил, что указанная ошибка будет исправлена в автоматическом режиме, а уплаченные средства учтут, и уже в декабре жители получат квитанции с верными начислениями - без "долга".
Оплату услуг по таким квитанциям "Киевводоканал" нужно осуществлять без учета "ложного долга".