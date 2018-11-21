Експерт порадив, як діяти при нарахуванні помилкових сум за комуналку

"Якщо ці помилки в бік завищення суми платежу, й компанія вимагає платити більше, поспішати платити не треба. В усякому разі не треба сплачувати сумнівну суму, оскільки збитки понесе споживач, а не ця компанія. Спочатку треба з'ясувати, наскільки це законно. Сподіватися на те, що вони потім перерахують все, як обіцяють, марно, оскільки ми знаємо, яке ставлення до споживачів комунальних послуг, особливо з боку компаній-монополістів", - зазначив експерт.



За його словами, користувач може або сплатити ту суму, яку він, за його підрахунками, дійсно має платити за спожиті послуги, або ж дочекатися, коли компанія-надавач послуг зробить перерахунок і виставить коректний рахунок. Причому, на думку юриста, не слід боятися нарахування "боргу", оскільки за не внесення разового платежу не тягне за собою штрафних санкцій.



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При цьому він додав, що якщо ж помилка не має системний характер, то можна звернутися із "платіжкою" до юриста – зокрема, в Києві є багато правозахисних організацій, які можуть надати фахову безкоштовну юридичну допомогу. Також можна скористатися допомогою юриста служби з надання першої правової допомоги управління юстиції.



Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд буде жорстко карати за завищені рахунки у платіжках за житлово-комунальні послуги.



За словами директора Департаменту соціальної політики КМДА Юрія Крикунова, громадянам, які за жовтень сплатять житлово-комунальні послуги у повному обсязі, буде здійснено перерахунок з урахуванням суми субсидії. Помилки в платіжках киян на оплату комунальних послуг виникли через некоректну роботу програмного забезпечення „Житлові субсидії“ та у зв’язку із внесеними змінами у порядок призначення житлової субсидії. Зокрема в платіжках, одержаних у листопаді, не буде відображено розміру призначеної субсидії.



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При цьому у КМДА запевняють: споживачам не варто перейматися. Після усунення вказаного недоліку у квитанціях субсидіантів буде відображено суму призначеної субсидії за два місяці: жовтень та листопад. Таким чином буде здійснено перерахунок з урахуванням суми субсидії.



9 листопада УНН повідомляв, що через затримку з отриманням інформації щодо оплати послуг за квитанціями “Київводоканалу” у відділеннях “Ощадбанку” у жовтні частина коштів своєчасно не була врахована, тому у квитанціях може бути помилково вказано борг за минулий місяць.



Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів 19 жовтня схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8 550 грн за тис. куб. м.