Эксперт посоветовала, как найти альтернативу дорогому подарку для ребенка

"Если ребенок просит подарок, который семья не может себе позволить, необходимо найти альтернативу. В разговоре с ребенком нужно аккуратно выяснить, чего бы он еще хотел на Новый год. Детям, прежде всего, дороги внимание и любовь близких" , - отметила психолог.

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По ее словам, отсутствие дорогой игрушки в качестве подарка на Новый год может компенсировать ребенку совместно с родителями проведенный досуг и интересный подарок-сюрприз.

Напомним, в Украине на Новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019.

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