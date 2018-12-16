Эксперт посоветовала, как найти альтернативу дорогому подарку для ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Если ребенок "заказал" себе на Новый год дорогой подарок, который не по карману родителям, они могут осторожно выяснить, чего бы еще ему хотелось получить, а также придумать интересный досуг с сюрпризами. Такие советы дала кандидат психологических наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева в комментарии корреспонденту УНН.
"Если ребенок просит подарок, который семья не может себе позволить, необходимо найти альтернативу. В разговоре с ребенком нужно аккуратно выяснить, чего бы он еще хотел на Новый год. Детям, прежде всего, дороги внимание и любовь близких" , - отметила психолог.
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По ее словам, отсутствие дорогой игрушки в качестве подарка на Новый год может компенсировать ребенку совместно с родителями проведенный досуг и интересный подарок-сюрприз.
Напомним, в Украине на Новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019.
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