Експерт порадила, як знайти альтернативу дорогому подарунку для дитини

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Якщо дитина "замовила" собі на Новий рік дорогий подарунок, який не по кишені її батькам, вони можуть обережно з'ясувати, чого б їй іще хотілося отримати, а також придумати цікаве дозвілля із сюрпризами. Такі поради дала кандидат психологічних наук, медичний психолог, експерт з психологічної кібербезпеки Наталя Бугайова в коментарі кореспонденту УНН.