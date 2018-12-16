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Експерт порадила, як знайти альтернативу дорогому подарунку для дитини

Київ • УНН

 • 14656 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Якщо дитина "замовила" собі на Новий рік дорогий подарунок, який не по кишені її батькам, вони можуть обережно з'ясувати, чого б їй іще хотілося отримати, а також придумати цікаве дозвілля із сюрпризами. Такі поради дала кандидат психологічних наук, медичний психолог, експерт з психологічної кібербезпеки Наталя Бугайова в коментарі кореспонденту УНН.

Експерт порадила, як знайти альтернативу дорогому подарунку для дитини

"Якщо дитина просить подарунок, який сім'я не може собі дозволити, необхідно знайти альтернативу. У розмові з дитиною потрібно акуратно з'ясувати, чого б вона ще хотіла на Новий рік. Дітям, перш за все, дорогі увага і любов близьких", - зазначила психолог.

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За її словами, відсутність дорогої іграшки у якості подарунка на Новий рік може компенсувати дитині спільно з батьками проведене дозвілля і цікавий подарунок-сюрприз.

Нагадаємо, в Україні на Новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року.

Головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.

Комунальний транспорт у Києві в новорічну ніч працюватиме на три години довше, а фунікулер буде переведений у цілодобовий режим.

Українські Національні Новини

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