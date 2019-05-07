Эксперт о "деле Мораеса": ФФУ отстояла честь и имидж украинского футбола

"В этой ситуации для меня важна была одна вещь, чтобы представители Федерации в юридической плоскости отстояли честь и имидж нашего футбола и доказали, что все было правильно. Если бы натурализация Мораеса была произведена с нарушением регламентных норм, то я не хочу разбираться, кто прав, кто виноват. Единственное, что имеет значение на данный момент – это то, что ФФУ выиграла это дело. Защитили свою честь и достоинство, как чиновников, Украины в целом и успокоили Жуниора Мораеса. Это самое главное в данной ситуации", - сказал он.

Представители Федерации показали, что у них есть весомые аргументы для защиты, отметил он.

"У нас сейчас два очень сложных матча в июне: играем дома с Сербией, а это прямой конкурент, и с Люксембургом. Как показал последний матч, это сейчас отнюдь не сладкая булочка. И дополнительные аргументы, которые расшатывают этот корабль с капитаном Андреем Шевченко во главе, никому не нужны", - резюмировал Вацко.

Напомним, что Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран - соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.

По словам журналиста Сергея Болотникова, информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.

3 мая Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

Позже появилась информация о том, что Федерация футбола Люксембурга намерена подать апелляцию на вердикт УЕФА. В Федерации футбола Португалии, в свою очередь, заявили, что апеллировать не собираются.

"Мы готовы к любому развитию событий! Федерация футбола Украины всегда будет защищать интересы сборной Украины и ее игроков. Раз уж нас втянули в это разбирательство, мы готовы пройти этот путь до конца, каким бы сложным и длинным он не был", - заявил президент ФФУ Андрей Павелко, комментируя намерения Люксембурга подать апелляцию на решение УЕФА.