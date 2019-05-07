Експерт по "справі Мораеса": ФФУ відстояла честь і імідж українського футболу

"У цій ситуації для мене важлива була одна річ, щоб представники Федерації в юридичній площині відстояли честь і імідж нашого футболу і довели, що все було правильно. Якби натуралізація Мораеса була проведена з порушенням регламентних норм, то я не хочу розбиратися, хто правий, хто винен. Єдине, що має значення на даний момент - це те, що ФФУ виграла цю справу. Захистили свою честь і гідність, як чиновників, України в цілому і заспокоїли Жуніора Мораеса. Це найголовніше в цій ситуації", - сказав він.

Представники Федерації показали, що у них є вагомі аргументи для захисту, зазначив він.

"У нас зараз два дуже складних матчі в червні: граємо вдома з Сербією, а це прямий конкурент, і з Люксембургом. Як показав останній матч, це зараз аж ніяк не солодка булочка. І додаткові аргументи, які розхитують цей корабель з капітаном Андрієм Шевченком у чолі, нікому не потрібні", - резюмував Вацко.

Нагадаємо, що Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій двох країн - суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.

За словами журналіста Сергія Болотникова, інформація про натуралізацію Жуніора Мораеса могла бути відправлена федераціям футболу Португалії та Люксембургу людьми братів Ігоря та Григорія Суркісів.

3 травня контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Федерація футболу Люксембургу має намір подати апеляцію на вердикт УЄФА. У Федерації футболу Португалії, в свою чергу, заявили, що апелювати не збираються.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій! Федерація футболу України завжди буде захищати інтереси збірної України і її гравців. Раз вже нас втягнули в цей розгляд, ми готові пройти цей шлях до кінця, яким би складним і довгим він не був", - заявив президент ФФУ Андрій Павелко, коментуючи наміри Люксембургу подати апеляцію на рішення УЄФА.