Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры

Наибольшим спросом среди украинцев пользуются квартиры в Турции и Испании. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала эксперт по недвижимости Елена Бировчак.

"Чаще всего покупают (квартиры - ред.) в Турции и в Испании. Затем идет Бали, Чехия. Это то, что наибольшим спросом сегодня пользуется среди украинцев", - отметила Бировчак.

Кроме того, по словам эксперта, украинцы также инвестируют в жилье на Кипре - в основном в квартиры, которые строят турецкие застройщики.

По ее словам, украинцы покупают квартиры в Турции в основном во время pre-sales (предварительных продаж), когда новые дома еще не введены в эксплуатацию и цена на жилье ниже. Такие квартиры раскупают за три месяца.

"То есть, там спрос большой, поэтому интересно нашим вкладчикам. Я бы даже сказала, что Турция лидирует сегодня", - добавила Бировчак.

Она добавила, что наибольшим спросом в Турции пользуется доступное жилье, а запросы на покупку больших и дорогих вилл бывают очень редко. Бировчак уточнила, что на вторичном рынке апартаменты в Турции можно приобрести за 90 тыс. долларов, а средняя цена обычно составляет 130-200 тыс. долларов.

В Европе же, по ее словам, жилье дороже. Например, в Испании квартира обойдется в 150-250 тыс. евро.

В то же время, по данным Бировчак, количество покупок украинцами жилья за рубежом после широкомасштабного вторжения рф увеличилось не очень и остается практически на том же уровне, что и было до 24 февраля 2022 года.

Напомним

Ранее соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка рассказала УНН, где за границей лучше покупать квартиры и на что стоит обращать внимание при покупке. Она отметила, что инвестиции в зарубежную недвижимость могут обеспечить диверсификацию активов, потенциал роста цен и возможность получения вида на жительство или гражданства.

В Украине же, по словам Соседки, пользуются спросом небольшие квартиры, а цены на недвижимость в крупных городах остаются стабильными. Эксперт отметила, что инвестиции в недвижимость могут быть прибыльными в долгосрочной перспективе, а вот аренда жилья может дать психологический комфорт.