Эксперт назвал риски принятия законопроекта о банках

“Главное, что нужно осознать обществу — это то, что принятие “банковского” закона данность с которой нам уже придётся жить. Безусловно будут апелляции и рассмотрение вопроса в Конституционном суде. Но с 99%-ной вероятностью закон будет подписан Президентом и имплементирован в действующее законодательство Украины", - сказал Гарбарук.

По его словам, о том насколько он плох или хорош — уже написаны сотни материалов. По его мнению главное вовсе не это.

"Главное в вопросе принятия этого закона то, что опять ВР приняла системное изменение нашего законодательства под давлением внешних источников влияния. Если бы этот закон был инициирован самостоятельно действующей властью, затем в банковской среде было бы пройдено основательное обсуждение каждого из ключевых положений законопроекта, НБУ и правительство презентовало обществу видение экономических результатов, которые, по их мнению, будут достигнуты в результате его внедрения — это была бы абсолютно нормальная ситуация", - рассказал эксперт.

Гарбарук отметил что в сегодняшней же ситуации необходимость принятия закона была на 100% продиктована нам из вне и на абсолютно чётких условиях:

• примите закон — получите новый кредит,

• не примете — не получите.

"Так о какой субъектности или проще говоря свободе украинской власти в принятии самостоятельных решений в таком случае можно говорить? Тем более, ранее наше Правительство и МВФ обсуждали и обещали выделить сумму кредита в размере 8-10 миллиардов долл. и на 3 года, сейчас в два раза уменьшили и срок, на который кредит предоставляется, и его сумму. Но, наша власть согласна и на это...", - отметил Гарбарук.

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По его словам, фактически ключевым положением закона является то, что владельцы банков по которым НБУ принял решение о ликвидации или передаче их в государственною собственность — не смогут себе вернуть банк даже в том случае если им каким-то чудом удастся доказать неправомерность действий национального регулятора.

"То есть, фактически, решение Правления НБУ становится как бы выше решения украинского суда. Лоббисты этого закона зачастую использовали тезис о том, что судебная система в Украине коррумпирована и может принять то решение, которое необходимое тому, кто и подаёт исковое заявление в суд. Но, с таким же успехом теоретически в коррупции можно обвинить и любого из членов Правления НБУ который может лоббировать интересы заинтересованных в изменениях банковской системы Украины третьих лиц", - сказал Гарбарук.

Гарбарук объяснил, что соответственно, гарантии в том, что Правление НБУ будет принимать кристально честные и прозрачные решения нет, а опротестовать их у пострадавшей стороны фактически не будет никакой возможности.

"И если вспомнить события ещё полугодовой давности, новая власть говорила о новой либеральной идеологии взаимодействия государства и бизнеса, и максимальном невмешательства государственых органов в деятельность коммерческих организаций. Принятие данного закона и абсолютно беспрецедентные права, которые предоставляются НБУ в регулировании банковским сектором — говорят об обратном. Государство пытается сосредоточить в своих руках максимальное количество инструментов влияния на бизнес", - рассказал эксперт.

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Эксперт привел пример о том, что регулятор может посчитать неэффективной работу Правления коммерческого банка или его наблюдательного совета и потребовать внести изменения в их состав. И если ранее это было бы совершенно точно расценено как превышение полномочий регулятором, то после принятия соответствующего закона — это абсолютно законное требование.

"Соответственно, возникает прецедент, когда решения государственного органа власти выходят из под юрисдикции украинской судебной системы и фактически становятся по рангу выше её. Мало того, если, например, собственнику банка каким-то чудесным образом удастся доказать незаконность решения НБУ о ликвидации банка, то во-первых, это не будет основанием для отмены принятого решения, а во-вторых вопрос о компенсации и её размере будет определять опять же не украинский суд, а одна из международных аудиторских компаний", - сказал Гарбарук.

По его словам, принятие данного закона таит в себе несколько рисков, которые могут проявиться в процессе его практического применения в реальной жизни.

"Первый риск — это то, что Правление НБУ независимо только от народа Украины и полностью зависимо от наших международных кредиторов. И нельзя исключить того, что какие-то решения Правления НБУ, скажем гипотетически, могут быть приняты в пользу именно внешних источников влияния. Соответственно, украинские банки будут подвергаться тотальному контролю с возможной последующей ликвидацией, а на их место будут приходить иностранные банковские структуры, которые полностью подомнут под себя всю отрасль — вытеснив с рынка украинские банки или выкупив их по минимальной стоимости", - отметил он.

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По словам Гарбарука, второй риск — это то, что создаётся прецедент, когда решение того или иного государственного органа становится выше решений украинских судов.

"И нельзя исключить что в будущем будут пролоббированы решения когда такие же беспрецедентные полномочия будут предоставлены государственым органам в других отраслях — в энергетике, инфраструктуре, аграрном секторе, экономике страны в целом. И тогда у органов государственной власти появится право принимать решение о чьей-то собственности полностью на своё усмотрение, а собственник бизнеса получит лишь иллюзорную возможность денежной компенсации, если ему удастся доказать что решение принятое государственым органом было неправомерно, но будет начисто лишён права вернуть свой бизнес в собственность", - сказал Гарбарук.

Эксперт добавил, что главное то, что в стране создан прецедент. А какова будет далее практика его использования увидим в самое ближайшее время.