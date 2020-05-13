В Евросоюзе и Великобритании отреагировали на принятие Радой законопроекта о банках
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Европейский союз и Великобритания поприветствовали принятие в целом законопроекта №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, а также посол Соединенного Королевства Великобритании в Украине Мелинда Симонс в Twitter, передает УНН.
"ЕС приветствует принятие законопроекта о банках. Это жизненно важное мероприятие для защиты государственных финансов и украинских налогоплательщиков, а также для экономической стабильности, справедливости, верховенства права, постоянной финансовой помощи МВФ и ЕС", - написал Маасикас.
На принятие законопроекта отреагировала и посол Соединенного Королевства Великобритании в Украине Мелинда Симонс.
"Только что Верховная Рада приняла закон о банковской деятельности подавляющим большинством голосов. Это важный момент и важный шаг для страны. Великобритания будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по реализации этих ключевых реформ", - отметила она.
Как сообщалось ранее в УНН, Рада сегодня приняла законопроект о банках. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов Украины.
welcomes @verkhovna_rada 's adoption of the draft law on #banking resolution. A vital measure to protect public finances and Ukrainian taxpayers. For economic stability, fairness, rule of law, continuing #IMF and #EU financial assistance.- Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 13, 2020
Посол Великобритании Мелинда Симмонс:
"Только @verkhovna_rada приняла закон о банковской деятельности сильной большинством голосов. Это важный момент и важный шаг для страны. Продолжать поддерживать в ее усилиях по реализации этих ключевых реформ" @morton_wendy https://t.co/YdQV9943FO