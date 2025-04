В Евросоюзе и Великобритании отреагировали на принятие Радой законопроекта о банках

"ЕС приветствует принятие законопроекта о банках. Это жизненно важное мероприятие для защиты государственных финансов и украинских налогоплательщиков, а также для экономической стабильности, справедливости, верховенства права, постоянной финансовой помощи МВФ и ЕС", - написал Маасикас.

На принятие законопроекта отреагировала и посол Соединенного Королевства Великобритании в Украине Мелинда Симонс.

"Только что Верховная Рада приняла закон о банковской деятельности подавляющим большинством голосов. Это важный момент и важный шаг для страны. Великобритания будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по реализации этих ключевых реформ", - отметила она.

Как сообщалось ранее в УНН, Рада сегодня приняла законопроект о банках. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов Украины.

welcomes @verkhovna_rada 's adoption of the draft law on #banking resolution. A vital measure to protect public finances and Ukrainian taxpayers. For economic stability, fairness, rule of law, continuing #IMF and #EU financial assistance.

- Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 13, 2020

Посол Великобритании Мелинда Симмонс:



"Только @verkhovna_rada приняла закон о банковской деятельности сильной большинством голосов. Это важный момент и важный шаг для страны. Продолжать поддерживать в ее усилиях по реализации этих ключевых реформ" @morton_wendy https://t.co/YdQV9943FO

- UK in Ukraine (@UKinUkraine) May 13, 2020