У Євросоюзі і Великій Британії відреагували на ухвалення Радою законопроекту про банки

"ЄС вітає прийняття законопроекту про банки. Це життєво важливий захід для захисту державних фінансів та українських платників податків, а також для економічної стабільності, справедливості, верховенства права, постійної фінансової допомоги МВФ та ЄС", - написав Маасікас.

На ухвалення законопроекту відреагувала і посол Об'єднаного Королівства Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс.

"Щойно Верховна Рада прийняла закон про банківську діяльність переважною більшістю голосів. Це важливий момент і вагомий крок для країни. Британія продовжуватиме підтримувати Україну у її зусиллях з реалізації цих ключових реформ", - зазначила вона.

Як повідомлялося раніше в УНН, Рада сьогодні ухвалила законопроект про банки. Відповідне рішення підтримали 270 народних депутатів України.

