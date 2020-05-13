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У Євросоюзі і Великій Британії відреагували на ухвалення Радою законопроекту про банки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Європейський союз і Велика Британія привітали прийняття в цілому законопроекту №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Про це повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, а також посол Об'єднаного Королівства Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс у Twitter, передає УНН.

У Євросоюзі і Великій Британії відреагували на ухвалення Радою законопроекту про банки

"ЄС вітає прийняття законопроекту про банки. Це життєво важливий захід для захисту державних фінансів та українських платників податків, а також для економічної стабільності, справедливості, верховенства права, постійної фінансової допомоги МВФ та ЄС", - написав Маасікас.

На ухвалення законопроекту відреагувала і посол Об'єднаного Королівства Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс.

"Щойно Верховна Рада прийняла закон про банківську діяльність переважною більшістю голосів. Це важливий момент і вагомий крок для країни. Британія продовжуватиме підтримувати Україну у її зусиллях з реалізації цих ключових реформ", - зазначила вона.

Як повідомлялося раніше в УНН, Рада сьогодні ухвалила законопроект про банки. Відповідне рішення підтримали 270 народних депутатів України.

welcomes @verkhovna_rada’s adoption of the draft law on #banking resolution. A vital measure to protect public finances and Ukrainian taxpayers. For economic stability, fairness, rule of law, continuing #IMF and #EU financial assistance.

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 13, 2020

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс:

"Щойно @verkhovna_rada прийняла закон про банківську діяльність сильною більшістю голосів. Це важливий момент і вагомий крок для країни. продовжуватиме підтримувати у її зусиллях з реалізації цих ключових реформ"@morton_wendy https://t.co/YdQV9943FO

— UK in Ukraine (@UKinUkraine) May 13, 2020

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