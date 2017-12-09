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Эксперт назвал пробелы Госбюджета-2018 в энергетическом секторе

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Распределения средств в госбюджете на следующий год в разрезе энергетического сектора не является пропорциональным, ведь в главной смете страны ничего не предусмотрено на формирование стратегического запаса нефти и нефтепродуктов, критически недофинансирована энергоэффективность и научно-практические разработки. Об этом в комментарии УНН сообщил Андрей Чубик, исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ".

Он обратил внимание на то, что бюджет-2018 в разрезе энергетического сектора предполагает наибольшую поддержку угольной отрасли: 753 млн на ликвидацию шахт, 290 млн на горноспасательные работы.

В целом, по словам эксперта, Минэнергоугля получило несколько больше, чем в предыдущем году, при этом появились статьи расходов такие как поддержка внедрения Энергетической стратегии из спецфонда - 630 млн грн и поддержка компании "Магистральные газопроводы Украины" - 20 млн грн.

"На внедрения Энергетической стратегии также существует специальная программа со стороны ЕС, пока это самая сложная для понимания статья расходов, которая требует повышенного внимания к специфике расходов", - отметил Чубик.

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Также, по словам эксперта, на физическую защиту ядерных объектов выделено 25 млн грн, однако нет отдельных статей для газовой, нефтяной и электрической инфраструктуры, несмотря на соответствующие угрозы и уже фактические примеры атак на инфраструктуру.

"Доходная часть по энергетике формируется преимущественно рентным платежам, где углеводороды (нефть, газ, - ред.) Должны дать почти 41 млрд грн, а другие природные ресурсы - 46,5 млрд грн.

"На энергоэффективность выделяется 2 млрд грн, что является прогрессом, однако этого все равно мало. Вместе с тем на субсидии - более 71 млрд, что перекрывает значительную часть прямых доходов от отрасли. Поэтому, пропорциональность представляется сомнительной, ведь нет ничего на формирование стратегического запаса нефти и топлива, энергоэффективность недофинансирована по научно-практические разработки", - резюмировал Чубик.

Напомним, в госбюджете на следующий год на предоставление льгот и субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг заложено млрд гривен. При этом на энергоэффективность предусмотрено 2 млрд грн.

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