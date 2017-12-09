Експерт назвав прогалини Держбюджету-2018 в енергетичному секторі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Розподілу коштів у Держбюджеті на наступний рік у розрізі енергетичного сектору не є пропорційним, адже у головному кошторисі країни нічого не передбачено на формування стратегічного запасу нафти і нафтопродуктів, критично недофінансована енергоефективність та науково-практичні розробки. Про це у коментарі УНН повідомив Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
Він звернув увагу на те, що Бюджет-2018 у розрізі енергетичного сектору передбачає найбільшу підтримку вугільній галузі: 753 млн на ліквідацію шахт, 290 млн на гірничорятувальні роботи.
У цілому, за словами експерта, Міненерговугілля отримало дещо більше коштів, ніж у попередньому році, при цьому з’явилися статті витрат такі як підтримка впровадження Енергетичної стратегії із спецфонду — 630 млн грн та підтримка компанії Магістральні газопроводи України — 20 млн грн.
“На впровадження Енергетичної стратегії також існує спеціальна програма зі сторони ЄС, наразі це найскладніша для розуміння стаття витрат, яка потребує значної уваги до специфіки витрат”, — зауважив Чубик.
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Також за словами експерта, на фізичний захист ядерних об’єктів виділено 25 млн грн, проте немає окремих статей для газової, нафтової та електричної інфраструктури, незважаючи на відповідні загрози та вже фактичні приклади атак на інфраструктуру.
“Дохідна частина з енергетики формується переважно рентними платежами, де вуглеводні (нафта, газ, — ред.) мають дати майже 41 млрд грн, а інші природні ресурси — 46,5 млрд грн.
“На енергоефективність виділяється 2 млрд грн, що є прогресом, проте цього все одно замало. Водночас на субсидії — понад 71 млрд, що перекриває значну частину прямих доходів від галузі. Тому, пропорційність видається сумнівною, адже немає нічого на формування стратегічного запасу нафти та палива, енергоефективність недофінансована як і науково-практичні розробки”, — резюмував Чубик.
Нагадаємо, у Держбюджеті на наступний рік на надання пільг та субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг закладено млрд гривень. При цьому на енергоефективність передбачено 2 млрд грн.