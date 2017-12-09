Експерт назвав прогалини Держбюджету-2018 в енергетичному секторі

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 168865 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 171135 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 301072 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 211521 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 313267 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 209154 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 236038 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253847 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246379 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136202 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1 м/с
78 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 54712 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 47475 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 133155 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 37607 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 42181 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 133155 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 168867 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 301074 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 313267 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 277855 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 99505 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86682 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123409 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140682 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 146053 перегляди
Актуальне
Експерт назвав прогалини Держбюджету-2018 в енергетичному секторі

Експерт назвав прогалини Держбюджету-2018 в енергетичному секторі

Київ • УНН

 • 19463 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Розподілу коштів у Держбюджеті на наступний рік у розрізі енергетичного сектору не є пропорційним, адже у головному кошторисі країни нічого не передбачено на формування стратегічного запасу нафти і нафтопродуктів, критично недофінансована енергоефективність та науково-практичні розробки. Про це у коментарі УНН повідомив Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Він звернув увагу на те, що Бюджет-2018 у розрізі енергетичного сектору передбачає найбільшу підтримку вугільній галузі: 753 млн на ліквідацію шахт, 290 млн на гірничорятувальні роботи.

У цілому, за словами експерта, Міненерговугілля отримало дещо більше коштів, ніж у попередньому році, при цьому з’явилися статті витрат такі як підтримка впровадження Енергетичної стратегії із спецфонду — 630 млн грн та підтримка компанії Магістральні газопроводи України — 20 млн грн.

“На впровадження Енергетичної стратегії також існує спеціальна програма зі сторони ЄС, наразі це найскладніша для розуміння стаття витрат, яка потребує значної уваги до специфіки витрат”, — зауважив Чубик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада ухвалила Держбюджет-2018 із дефіцитом у 81,9 млрд грн

Також за словами експерта, на фізичний захист ядерних об’єктів виділено 25 млн грн, проте немає окремих статей для газової, нафтової та електричної інфраструктури, незважаючи на відповідні загрози та вже фактичні приклади атак на інфраструктуру.

“Дохідна частина з енергетики формується переважно рентними платежами, де вуглеводні (нафта, газ, — ред.) мають дати майже 41 млрд грн, а інші природні ресурси — 46,5 млрд грн.

“На енергоефективність виділяється 2 млрд грн, що є прогресом, проте цього все одно замало. Водночас на субсидії — понад 71 млрд, що перекриває значну частину прямих доходів від галузі. Тому, пропорційність видається сумнівною, адже немає нічого на формування стратегічного запасу нафти та палива, енергоефективність недофінансована як і науково-практичні розробки”, — резюмував Чубик.

Нагадаємо, у Держбюджеті на наступний рік на надання пільг та субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг закладено млрд гривень. При цьому на енергоефективність передбачено 2 млрд грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$86,843.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,054.49
Ethereum
$2,001.14