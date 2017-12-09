Експерт назвав прогалини Держбюджету-2018 в енергетичному секторі

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Розподілу коштів у Держбюджеті на наступний рік у розрізі енергетичного сектору не є пропорційним, адже у головному кошторисі країни нічого не передбачено на формування стратегічного запасу нафти і нафтопродуктів, критично недофінансована енергоефективність та науково-практичні розробки. Про це у коментарі УНН повідомив Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".