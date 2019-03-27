Экспедиция на Луну возможна в течение пяти лет - вице-президент США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Соединенные Штаты Америки проводит подготовки к отправке в экспедицию американских астронавтов на Луну. Экспедиция в составе женщины и мужчины, которые снова высадятся на поверхности спутника Земли, станет возможной в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американское издание The Hill, которое приводит заявление вице-президента США Майка Пенса на заседании Национального совета по вопросам космоса в Алабаме.
"Так же, как США стали первой страной, достигшей Луны в ХХ веке, мы станем первой страной, которая снова высадит астронавтов на Луне в XXI веке", - заявил вице-президент США.
Он добавил, что в группе астронавтов, которые готовятся к полету на Луну, будет женщина.
"Первая женщина и еще один мужчина на Луне будут американскими астронавтами, запущенными американскими ракетами с американской земли", - заявил Пенс.
Пенс отметил, что экспедиция будет запущена "в течение следующих пяти лет" на южный полюс Луны.
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Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп планирует спросить у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на 500 млн долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года.