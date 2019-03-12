NASA буде готово висадити людину на Місяць до 2028 року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) має намір висадити людину на Місяць до 2028 року. Про це йдеться в опублікованому в понеділок бюджетному запиті NASA на 2020 фінансовий рік, який почнеться 1 жовтня, передає УНН.
“До 2028 року NASA буде готове відправити астронавтів на поверхню Місяця. Під час цієї місії екіпаж може залишатися на місячній поверхні до семи днів — довше, ніж будь-яка інша місія в історії”, — йдеться в документі.
У бюджеті закладено “10,7 млрд доларів на продовження будівництва ключових компонентів” для “відправки астронавтів на Місяць і за її межі”, а також 363 млн доларів “на підтримку комерційної розробки великого місячного посадкового модуля, який спочатку зможе перевозити вантажі, а потім і астронавтів на поверхню Місяця”.
“Ми вирушимо на Місяць в наступному десятилітті з інноваційними технологіями та системами, щоб дослідити більше місць на поверхні Місяця, ніж будь-коли раніше. Цього разу, коли ми вирушимо на Місяць, ми залишимося (на ній)”, — підкреслили в прес -службі NASA. Як відзначили в управлінні, досвід, отриманий при відправці астронавтів на Місяць, буде використаний при польоті на Марс.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: NASA планує історичний вихід у відкритий космос за участю лише жінок
“Починаючи з серії невеликих комерційних місій на Місяць вже в цьому році, ми будемо використовувати нові кораблі, роботів і в кінцевому підсумку до 2028 року відправимо людей для проведення наукових досліджень на всій поверхні Місяця”, — розповіли в NASA.
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп планує запитати у Конгреса збільшити витрати NASA на освоєння Місяця на 500 млн доларів в 2020 фінансовому році, який почнеться 1 жовтня 2019 року.