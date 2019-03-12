NASA буде готово висадити людину на Місяць до 2028 року

КИЇВ. 12 березня. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) має намір висадити людину на Місяць до 2028 року. Про це йдеться в опублікованому в понеділок бюджетному запиті NASA на 2020 фінансовий рік, який почнеться 1 жовтня, передає УНН.