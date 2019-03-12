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NASA будет готово высадить человека на Луну до 2028 года

NASA будет готово высадить человека на Луну до 2028 года

Киев  •  УНН

 • 13909 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено высадить человека на Луну до 2028 года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник бюджетном запросе NASA на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября, передает УНН.

“К 2028 году NASA будет готово отправить астронавтов на поверхность Луны. Во время этой миссии экипаж может оставаться на лунной поверхности до семи дней — дольше, чем любая другая миссия в истории”, — говорится в документе.

В бюджете заложено “10,7 млрд долларов на продолжение строительства ключевых компонентов” для “отправки астронавтов на Луну и за ее пределы”, а также 363 млн долларов “в поддержку коммерческой разработки большого лунного посадочного модуля, который сначала сможет перевозить грузы, а затем и астронавтов на поверхность Луны”.

“Мы отправимся на Луну в следующем десятилетии с инновационными технологиями и системами, чтобы исследовать больше мест на поверхности Луны, чем когда-либо прежде. На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы останемся (на ней)”, — подчеркнули в пресс-службе NASA. Как отметили в управлении, опыт, полученный при отправке астронавтов на Луну, будет использован при полете на Марс.

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“Начиная с серии небольших коммерческих миссий на Луну уже в этом году, мы будем использовать новые корабли, роботов и в конечном итоге к 2028 году отправим людей для проведения научных исследований на всей поверхности Луны”, — рассказали в NASA.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп планирует спросить у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на 500 млн долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года.

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