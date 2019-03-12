NASA будет готово высадить человека на Луну до 2028 года

“К 2028 году NASA будет готово отправить астронавтов на поверхность Луны. Во время этой миссии экипаж может оставаться на лунной поверхности до семи дней — дольше, чем любая другая миссия в истории”, — говорится в документе.

В бюджете заложено “10,7 млрд долларов на продолжение строительства ключевых компонентов” для “отправки астронавтов на Луну и за ее пределы”, а также 363 млн долларов “в поддержку коммерческой разработки большого лунного посадочного модуля, который сначала сможет перевозить грузы, а затем и астронавтов на поверхность Луны”.

“Мы отправимся на Луну в следующем десятилетии с инновационными технологиями и системами, чтобы исследовать больше мест на поверхности Луны, чем когда-либо прежде. На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы останемся (на ней)”, — подчеркнули в пресс-службе NASA. Как отметили в управлении, опыт, полученный при отправке астронавтов на Луну, будет использован при полете на Марс.

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“Начиная с серии небольших коммерческих миссий на Луну уже в этом году, мы будем использовать новые корабли, роботов и в конечном итоге к 2028 году отправим людей для проведения научных исследований на всей поверхности Луны”, — рассказали в NASA.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп планирует спросить у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на 500 млн долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года.