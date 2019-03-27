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Експедиція на Місяць можлива протягом п'яти років - віце-президент США

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Сполучені Штати Америки проводить підготовки до відправлення в експедицію американських астронавтів на Місяць. Експедиція у складі жінки й чоловіка, які знову висадяться на поверхні супутника Землі, стане можливою протягом наступних п’яти років. Про це повідомляє УНН із посиланням на американське видання The Hill, яке приводить заяву віце-президента США Майка Пенса на засіданні Національної ради з питань космосу в Алабамі.

Експедиція на Місяць можлива протягом п'яти років - віце-президент США

“Так само, як США стали першою країною, що досягла Місяця в ХХ столітті, ми станемо першою країною, яка знову висадить астронавтів на Місяці у ХХІ столітті”, — заявив віце-президент США.

Він додав, що у групі астронавтів, які готуються до польоту на Місяць, буде жінка.

“Перша жінка і ще наступний чоловік на Місяці будуть американськими астронавтами, запущеними американськими ракетами з американської землі”, — заявив Пенс.

Пенс наголосив, що експедиція буде запущена “впродовж наступних п’яти років” на південний полюс Місяця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: NASA буде готово висадити людину на Місяць до 2028 року

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп планує запитати у Конгреса збільшити витрати NASA на освоєння Місяця на 500 млн доларів в 2020 фінансовому році, який почнеться 1 жовтня 2019 року.

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