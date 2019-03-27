Експедиція на Місяць можлива протягом п'яти років - віце-президент США

КИЇВ. 27 березня. УНН. Сполучені Штати Америки проводить підготовки до відправлення в експедицію американських астронавтів на Місяць. Експедиція у складі жінки й чоловіка, які знову висадяться на поверхні супутника Землі, стане можливою протягом наступних п’яти років. Про це повідомляє УНН із посиланням на американське видання The Hill, яке приводить заяву віце-президента США Майка Пенса на засіданні Національної ради з питань космосу в Алабамі.