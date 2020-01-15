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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

Киев • УНН

 • 21318 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Бывшего народного депутата Дениса Дзензерского, которого подозревают в недекларировании 4,7 млрд грн финансовых обязательств, объявлен в национальный розыск по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на розыскные учеты Министерства внутренних дел.

Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

Так, отмечается, что Денис Дзензерский исчез из поля зрения правоохранительных органов 5 декабря 2019 года. Его обвиняют по ч.1 ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации). Также сообщается, что мера пресечения к Дзензерскому не применялась.

Напомним, Специализированное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему народному депутату Денису Дзензерскому в декларировании недостоверной информации на сумму более 4,7 млрд гривен финансовых обязательств.

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