Екснардепа Дзензерського оголошено в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Колишнього народного депутата Дениса Дзензерського, якого підозрюють у недекларуванні 4,7 млрд грн фінансових зобов’язань, оголошено в національний розшук за запитом Національного антикорупційного бюро України. Про це УНН повідомляє з посиланням на розшукові обліки Міністерства внутрішніх справ.
Так, зазначається, що Денис Дзензерський зник з поля зору правоохоронних органів 5 грудня 2019 року. Його звинувачують за ч.1 ст.366-1 (декларування недостовірної інформації).Також, повідомляється, що запобіжний захід до Дзензерського не застосовувався.
Нагадаємо, Спеціалізоване антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому народному депутату Денису Дзензерському у декларуванні недостовірної інформації на суму понад 4,7 млрд гривень фінансових зобов’язань.