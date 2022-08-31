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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Экс-руководителю Госрезерва сообщили о подозрении за схему с дизелем на 205 миллионов

Киев • УНН

 • 110587 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Бывшему временно исполняющему обязанности главы Государственного агентства резерва Украины сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству более чем на 205 млн гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Экс-руководителю Госрезерва сообщили о подозрении за схему с дизелем на 205 миллионов

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Никите Барабаше.

Цитата

«При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении бывшему должностному лицу Государственного агентства резерва Украины по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что, как установлено следствием, подозреваемый, занимая в 2021 году должность временного исполняющего обязанности главы Государственного агентства резерва Украины и председателя аукционного комитета Госрезерва Украины, организовал преступную схему реализации дизельного топлива из госрезерва по значительно заниженной цене.

«Так, действуя вопреки интересам службы и с целью извлечения выгоды для другого юридического лица, чиновник осуществил реализацию 18 000 тонн дизтоплива из госрезерва по цене вдвое меньше рыночной. При этом подозреваемым были проигнорированы замечания Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины относительно результатов оценки рыночной стоимости этого имущества перед осуществлением аукциона», - отмечается в сообщении.

Как сообщает прокуратура, указанные противоправные действия чиновника нанесли ущерб государству на сумму 205 млн гривен и негативно повлияли на обороноспособность нашей страны.

Дополнение

Экс-директору "Укрхимтрансаммиака" Усенко сообщили о подозрении.

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