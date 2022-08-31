Екскерівнику Держрезерву повідомили про підозру за схему з дизелем на 205 мільйонів

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Микиту Барабаша.

Цитата

«За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому посадовцю Державного агентства резерву України за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що, як встановлено слідством, підозрюваний, обіймаючи у 2021 році посаду тимчасового виконувача обов’язків голови Державного агентства резерву України та голови аукціонного комітету Держрезерву України, організував злочинну схему реалізації дизельного палива з держрезерву за значно заниженою вартістю.

«Так, діючи всупереч інтересам служби та з метою отримання вигоди для іншої юридичної особи, чиновник здійснив реалізацію 18 000 тонн дизпалива з держрезерву за ціною вдвічі меншою ринкової. При цьому підозрюваним були проігноровані зауваження Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо результатів оцінки ринкової вартості цього майна перед здійсненням аукціону», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляє прокуратура, вказані протиправні дії посадовця завдали збитків державі на суму 205 млн гривень та негативно вплинули на обороноздатність нашої країни.

Доповнення

Ексдиректору "Укрхімтрансаміаку" Усенку повідомили про підозру.