Ексдиректору "Укрхімтрансаміаку" Усенку повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Колишньому директору ДП «Укрхімтрансаміак» повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до завдання збитків державі на 1,5 млн дол. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Олександра Усенка.
Цитата
«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишньому директору ДП «Укрхімтрансаміак» повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, підозрюваний у 2016-2017 році здійснив односторонню відмову від виконання зобов’язань за контрактом, надавши розпорядження призупинити процес транспортування аміаку через аміакопровід.
«Таким чином посадовець намагався вплинути на російське підприємство-виробника для перегляду, діючого на той час, тарифу за надання послуг. Однак, замість підвищення тарифів на транспортування аміаку, ексдиректор досяг іншого результату - винесення Міжнародним комерційним арбітражним судом рішення про стягнення 1,5 млн доларів США збитків з ДП «Укрхімтрансаміак» на користь російського підприємства, яке було реально виконано», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Кабінет міністрів України погодив перетворення державного підприємства “Укрхімтрансаміак” на акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
Довідка
Аміакопровід — газопровід, призначений для транспортування аміаку. У світі існує кільканадцять таких продуктопроводів, п’ятим з них є єдиний в Україні аміакопровід Тольятті — Одеса.
Аміак передавався від російського хімічного підприємства “Тольяттіазот” (ТоАЗ), який належить бізнесмену із рф Дмитру Мазепіну до Одеського припортового заводу (ОПЗ) у м. Южне, де завантажувався в танкери та транспортувався за кордон. Оператором російської частини є “Трансаміак”, української — “Укрхімтрансаміак”.
Від постачання аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів. З 24 лютого його транзит поставлено на паузу, але частина російського аміаку досі перебуває на складах України. Чи транспортуватиметься він так званим “зерновим коридором” через Туреччину до країн Заходу і хто отримає за це гроші - росія чи Україна - відкрите питання.