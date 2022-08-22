Экс-директору "Укрхимтрансаммиака" Усенко сообщили о подозрении

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 11786 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 39635 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 88774 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 123794 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 122830 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 272988 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134376 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122596 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 375280 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84225 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2.1м/с
69%
Популярные новости

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 9856 просмотра

В Ровно ДТП на улице Соборной: три человека пострадали

8 апреля, 19:48 • 4522 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 10823 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 7572 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 5102 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 272986 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 296670 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 375277 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 351504 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 397805 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78921 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112642 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132225 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171325 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80507 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Экс-директору "Укрхимтрансаммиака" Усенко сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 248201 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Бывшему директору ГП «Укрхимтрансамиак» сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к нанесению ущерба государству на 1,5 млн долл. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Экс-директору "Укрхимтрансаммиака" Усенко сообщили о подозрении

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об Александре Усенко.

Цитата

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры бывшему директору ГП «Укрхимтрансамиак» сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, подозреваемый в 2016-2017 году совершил односторонний отказ от выполнения обязательств по контракту, предоставив распоряжение приостановить процесс транспортировки аммиака через аммиакопровод.

«Таким образом должностное лицо пыталось повлиять на российское предприятие-производителя для пересмотра, действующего в то время, тарифа за предоставление услуг. Однако, вместо повышения тарифов на транспортировку аммиака, экс-директор достиг другого результата – вынесение Международным коммерческим арбитражным судом решения о взыскании 1,5 млн долларов США убытков с ГП «Укрхимтрансаммиак» в пользу российского предприятия, которое было реально исполнено», – отмечается в сообщении.

Дополнение

Кабинет министров Украины согласовал превращение государственного предприятия “Укрхимтрансамиак” в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Справка

Аммиакопровод — газопровод, предназначенный для транспортировки аммиака. В мире существует несколько таких продуктовопроводов, пятым из них является единственный в Украине аммиакопровод Тольятти — Одесса.

Аммиак передавался от российского химического предприятия “Тольяттиазот” (ТоАЗ), который принадлежит бизнесмену из рф Дмитрию Мазепину к Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) в г. Южный, где загружался в танкеры и транспортировался за границу. Оператором российской части является “Трансаммиак”, украинский — “Укрхимтрансаммиак”.

От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов. С 24 февраля его транзит поставлен на паузу, но часть российского аммиака до сих пор находится на складах Украины. Будет ли он транспортироваться так называемым “зерновым коридором” через Турцию в страны Запада и кто получит за это деньги - россия или Украина - открытый вопрос.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77