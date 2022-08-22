Экс-директору "Укрхимтрансаммиака" Усенко сообщили о подозрении

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об Александре Усенко.

Цитата

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры бывшему директору ГП «Укрхимтрансамиак» сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, подозреваемый в 2016-2017 году совершил односторонний отказ от выполнения обязательств по контракту, предоставив распоряжение приостановить процесс транспортировки аммиака через аммиакопровод.

«Таким образом должностное лицо пыталось повлиять на российское предприятие-производителя для пересмотра, действующего в то время, тарифа за предоставление услуг. Однако, вместо повышения тарифов на транспортировку аммиака, экс-директор достиг другого результата – вынесение Международным коммерческим арбитражным судом решения о взыскании 1,5 млн долларов США убытков с ГП «Укрхимтрансаммиак» в пользу российского предприятия, которое было реально исполнено», – отмечается в сообщении.

Дополнение

Кабинет министров Украины согласовал превращение государственного предприятия “Укрхимтрансамиак” в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Справка

Аммиакопровод — газопровод, предназначенный для транспортировки аммиака. В мире существует несколько таких продуктовопроводов, пятым из них является единственный в Украине аммиакопровод Тольятти — Одесса.

Аммиак передавался от российского химического предприятия “Тольяттиазот” (ТоАЗ), который принадлежит бизнесмену из рф Дмитрию Мазепину к Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) в г. Южный, где загружался в танкеры и транспортировался за границу. Оператором российской части является “Трансаммиак”, украинский — “Укрхимтрансаммиак”.

От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов. С 24 февраля его транзит поставлен на паузу, но часть российского аммиака до сих пор находится на складах Украины. Будет ли он транспортироваться так называемым “зерновым коридором” через Турцию в страны Запада и кто получит за это деньги - россия или Украина - открытый вопрос.