Экс-директору "Укрхимтрансаммиака" Усенко сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Бывшему директору ГП «Укрхимтрансамиак» сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к нанесению ущерба государству на 1,5 млн долл. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об Александре Усенко.
Цитата
«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры бывшему директору ГП «Укрхимтрансамиак» сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, подозреваемый в 2016-2017 году совершил односторонний отказ от выполнения обязательств по контракту, предоставив распоряжение приостановить процесс транспортировки аммиака через аммиакопровод.
«Таким образом должностное лицо пыталось повлиять на российское предприятие-производителя для пересмотра, действующего в то время, тарифа за предоставление услуг. Однако, вместо повышения тарифов на транспортировку аммиака, экс-директор достиг другого результата – вынесение Международным коммерческим арбитражным судом решения о взыскании 1,5 млн долларов США убытков с ГП «Укрхимтрансаммиак» в пользу российского предприятия, которое было реально исполнено», – отмечается в сообщении.
Дополнение
Кабинет министров Украины согласовал превращение государственного предприятия “Укрхимтрансамиак” в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.
Справка
Аммиакопровод — газопровод, предназначенный для транспортировки аммиака. В мире существует несколько таких продуктовопроводов, пятым из них является единственный в Украине аммиакопровод Тольятти — Одесса.
Аммиак передавался от российского химического предприятия “Тольяттиазот” (ТоАЗ), который принадлежит бизнесмену из рф Дмитрию Мазепину к Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) в г. Южный, где загружался в танкеры и транспортировался за границу. Оператором российской части является “Трансаммиак”, украинский — “Укрхимтрансаммиак”.
От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов. С 24 февраля его транзит поставлен на паузу, но часть российского аммиака до сих пор находится на складах Украины. Будет ли он транспортироваться так называемым “зерновым коридором” через Турцию в страны Запада и кто получит за это деньги - россия или Украина - открытый вопрос.