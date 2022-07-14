Процес запущено: Кабмін погодив корпоратизацію "Укрхімтрансаміаку"

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“Установлено, що майно підприємства, яке забезпечує цілісність провадження діяльності з транспортування магістральними трубопроводами, магістральні трубопроводи, призначені для транспортування хімічних продуктів, закріплюються за акціонерним товариством на праві господарського відання та не підлягають відчуженню”, - повідомив він.

Нагадаємо

Міністерство економіки ініціювало корпоратизацію “Укрхімтрансаміаку” у січні 2022 року. “Укрхімтрансаміак” керує українською частиною аміакопроводу “Тольятті-Одеса”, який був побудований наприкінці 70-х для транспортування аміаку російського “ТольяттіАзоту”.

До аміакопроводу також підключено “Міндобрива” (рф) та ПрАТ “Концерн Стирол” (окупована частина Донбасу). Загальна протяжність аміакопроводу — 2418 км, територією України — 1018 км.

Його загальна продуктивність становить 2,52 млн тонн на рік. На українському кінці аміакопроводу розташований Одеський припортовий завод (ОПЗ), яким не раз цікавилися російські олігархи. У 2011 році один з наближених до президента рф путіна бізнесменів Аркадій Ротенберг - власник компанії “Міндобрива” - планував придбати Одеський припортовий завод для диверсифікації інвестиційних вкладень.

Цікавився ОПЗ і ще один російський олігарх - Дмитро Мазепін, ексгендиректор концерну “Уралхім” та власник підприємства “ТольяттіАзот”, яке виробляє аміак та транспортує його, і переважно саме-таки через Одеський припортовий завод.

У 2015 році у виданні “Дзеркало тижня” було наведено інформацію російського видання “Дни” про те, що Мазепін веде переговори про купівлю ОПЗ.

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні, Мазепін спілкувався з президентом росії путіним і обіцяв “здати” Одесу в обмін на контроль над Одеським припортовим заводом, через який його підприємство “ТольяттіАзот” транспортує свій аміак до інших країн.